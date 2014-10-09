美德科学家获诺贝尔化学奖

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月8日 - 瑞典皇家科学院周三称，美国科学家Eric Betzig、William Moerner以及德国科学家Stefan Hell因在超分辨率荧光显微技术领域取得的成就，获得2014年诺贝尔化学奖。
瑞典皇家科学院称，这三位科学家的研究令实时研究分子过程成为可能。
“由于他们的成就，光学显微镜现在能够探索纳米世界，”瑞典皇家科学院在声明中称。
Betzig在美国霍华德·休斯医学研究所工作，Moerner是斯坦福大学的教授，Hell是德国马克斯·普朗克生物物理化学研究所所长。
化学奖是今年颁出的第三个诺贝尔奖项。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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