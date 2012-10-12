中国作家莫言获2012年诺贝尔文学奖

瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会周四将2012年诺贝尔文学奖颁发给中国作家莫言，获奖理由为其作品的“魔幻现实主义”融合了民间故事、历史和中国当代社会。莫言为第一个获得诺贝尔文学奖的中国公民。该奖奖金为120万美元。路透