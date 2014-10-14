法国经济学家让·梯若尔获2014年诺贝尔经济学奖

图中为法国经济学家让·梯若尔。 REUTERS/Fred Lancelot

路透斯德哥尔摩/法国图卢兹10月13日（记者 Simon Johnson/Johanna Decorse） - 法国经济学家让·梯若尔（Jean Tirole）获得2014年诺贝尔经济学奖，他在研究政府如何“驯服”在铁路、高速公路及电信等垄断行业占主导地位的大企业方面贡献卓越。

“今年的（诺贝尔）经济学奖与驯服强势企业有关，”瑞典皇家科学院常任秘书长斯塔凡·诺马克（Staffan Normark）在颁奖后的新闻发布会上说。今年诺贝尔经济学奖的奖金为800万瑞典克朗（110万美元）。

瑞典皇家科学院称，梯若尔理清了规范拥有少量强势企业行业的政策，特别是一波私有化后政府在鼓励医疗、铁路等领域的民间投资的同时控制利润方面遇到难题情况下的政策。

“我的优势之一就是在对的时间遇到了对的人，”61岁的梯若尔在他位于图卢兹经济学院的办公室对路透说。梯若尔目前是该学院的教授，他在法国国内并非众人皆知。

这是法国人今年获得的第二项诺贝尔奖。此前法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)获得2014年诺贝尔文学奖。

“继莫迪亚诺后，又一位法国人大放光彩，”法国总理瓦尔斯在其官方账号发帖称。

梯若尔本人对法国经济前景持谨慎看法。法国失业率徘徊在10%左右，该国领导人上月违背了将公共债务控制在欧盟限制范围内的承诺。

“我们需要对我们的国家进行现代化，为我们的孩子们留下遗产，而不是失业和他们将不得不偿还的公共债务，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。