法国经济学家让·梯若尔获2014年诺贝尔经济学奖

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透斯德哥尔摩/法国图卢兹10月13日（记者 Simon Johnson/Johanna Decorse） - 法国经济学家让·梯若尔（Jean Tirole）获得2014年诺贝尔经济学奖，他在研究政府如何“驯服”在铁路、高速公路及电信等垄断行业占主导地位的大企业方面贡献卓越。
“今年的（诺贝尔）经济学奖与驯服强势企业有关，”瑞典皇家科学院常任秘书长斯塔凡·诺马克（Staffan Normark）在颁奖后的新闻发布会上说。今年诺贝尔经济学奖的奖金为800万瑞典克朗（110万美元）。
瑞典皇家科学院称，梯若尔理清了规范拥有少量强势企业行业的政策，特别是一波私有化后政府在鼓励医疗、铁路等领域的民间投资的同时控制利润方面遇到难题情况下的政策。
“我的优势之一就是在对的时间遇到了对的人，”61岁的梯若尔在他位于图卢兹经济学院的办公室对路透说。梯若尔目前是该学院的教授，他在法国国内并非众人皆知。
这是法国人今年获得的第二项诺贝尔奖。此前法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)获得2014年诺贝尔文学奖。
“继莫迪亚诺后，又一位法国人大放光彩，”法国总理瓦尔斯在其官方账号发帖称。
梯若尔本人对法国经济前景持谨慎看法。法国失业率徘徊在10%左右，该国领导人上月违背了将公共债务控制在欧盟限制范围内的承诺。
“我们需要对我们的国家进行现代化，为我们的孩子们留下遗产，而不是失业和他们将不得不偿还的公共债务，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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