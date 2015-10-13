经济学家安格斯·迪顿荣获2015年诺贝尔经济学奖

2015年10月12日经济学家迪顿在赢得诺贝尔经济学奖后出席记者会。 REUTERS/Dominick Reuter

路透斯德哥尔摩10月12日（记者Daniel Dickson/Anna Ringstrom） - 因其对消费、贫困和福利方面的研究帮助各国政府通过家庭调查、税收变革等工具改进政策，现年69岁的经济学家安格斯·迪顿（Angus Deaton）荣获2015年诺贝尔经济学奖，奖金为800万瑞典克朗（978,000美元）。

瑞典皇家科学院称，英国微观经济学家迪顿的研究对政策制定起到重大影响，比如帮助判定税收方面的特定变化对不同的社会群体有何种影响。

“要制定能够促进社会福利、减少贫困的经济政策，我们必须首先了解个人消费选择，”诺奖官方颁奖词中讲道。“安格斯·迪顿增进了（人们）对这个领域的理解，在此的贡献超过任何人。”

瑞典皇家科学院称，迪顿在发展中国家领先使用家庭调查数据、尤其是消费数据来衡量生活标准和贫困水平。

迪顿在获奖后的首次公开言论中称，虽然极度贫困人口在过去二三十年中急剧下降，而且他预计该趋势还将持续，但他不希望显得“盲目乐观”。

“虽然我预期情况越来越好，但你要记住我们尚未脱离险境，世界上还有许许多多人的处境真的很不妙，”迪顿说道。“我认为当前在全球诸多情境下，不平等的上升趋势十分令人担忧。”（完）