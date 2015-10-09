白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇获得诺贝尔文学奖

路透斯德哥尔摩/明斯克10月8日（记者 Daniel Dickson/Andrei Makhovsky） - 白俄罗斯女作家斯韦特兰娜·阿列克西耶维奇（Svetlana Alexievich）获得2015年诺贝尔文学奖。她在作品中描述了苏联时代的严酷生活，她还首次公开谴责俄罗斯干涉乌克兰危机是“侵略”行为。

瑞典学院称，阿列克西耶维奇的作品是“对我们时代的苦难和勇气的纪念”。她在作品中记述了二战期间苏联女性的生活、1986年切尔诺贝利核电站爆炸造成的灾难性后果，以及苏军入侵阿富汗等事件。

瑞典学院在宣布阿列克西耶维奇获奖时称，她从生活受到这些事件影响的人们那里收集了数百份访谈，并把这些访谈内容融入到她的作品中，就像是一部“音乐作品”。阿列克西耶维奇将获得800万瑞典克朗（97.2万美元）的奖金。

阿列克西耶维奇于1948年生于乌克兰，因其对白俄罗斯当局的批评，她度过了多年的流放生活。自从四年前返家以来，她始终保持低调，远离政治。

但在周四得知自己获奖之后，她对白俄罗斯领导人卢卡申科发出了间接的批评，并谴责俄罗斯介入邻国乌克兰的国内冲突。

“那是占领，外国入侵，”她在明斯克召开的记者会上称。她并表示，当看到有人在去年乌克兰首都发生的亲欧抗议示威活动中遇难的照片时，她流下了眼泪。

俄罗斯对此作出尖锐回应。克里姆林宫发言人帕斯科夫在莫斯科表示，“当然，我们要祝贺她……但是我确信她并不了解情况，无法对乌克兰正在发生的一切做出正面的评价。”

阿列克西耶维奇在毕业后曾任教，并做过记者，后来在瑞典、德国和法国生活过多年。

她的作品以俄文为主，包括《切尔诺贝利的回忆：核灾难口述史》、记述苏联阿富汗战争的《锌皮娃娃兵》以及有关二战经历的《战争的面孔不是女性的》。（完）