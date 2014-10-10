法国作家帕特里克·莫迪亚诺获2014年诺贝尔文学奖

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
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路透斯德哥尔摩10月9日(记者 Niklas Pollard/Alistair Scrutton) - 瑞典学院周四宣布，法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)获得2014年诺贝尔文学奖。莫迪亚诺被称为是“当代马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)”，他作品常取材于二战时期纳粹占领下的巴黎。
莫迪亚诺在法国之外相对少有人知，且鲜有媒体曝光。他的作品关注回忆、遗忘、身份和罪责。他的作品类型有小说、儿童书籍和电影剧本。
瑞典学院常任秘书长彼得·恩隆德(Peter Englund)对记者表示：“可以说，他是当代的马塞尔·普鲁斯特。”
瑞典学院称，莫迪亚诺以一种回忆的艺术唤醒了最不可捉摸的人类命运，揭露了二战期间法国遭德军占领时期的真实世界。
莫迪亚诺1968年出版了他的第一本小说《星形广场》(La Place de l'Etoile)。这部小说可能依然是他最有名的作品，且该小说触及到了很多他职业生涯中始终追寻的主题，包括纳粹统治下的犹太人的命运。
莫迪亚诺大约有40部作品，其中包括《一丝恶意》(A Trace of Malice)、《暗店街》(Missing Person)和《蜜月》(Honeymoon)。他的最新作品是《为了让你不在此迷路》(Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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