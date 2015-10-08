（更正）诺贝尔医学奖揭晓 中国人首次获奖

（更正：电头日期为“10月”5日，非“9月”）

路透斯德哥尔摩/伦敦10月5日 （记者 Simon Johnson/Ben Hirschler） - 日本、中国和爱尔兰的三位科学家因研究出治疗疟疾与河盲症等疾病的强力新药周一荣获诺贝尔生理学或医学奖。

爱尔兰出生的威廉·坎贝尔（William Campbell）和日本的大村智因发现阿维菌素而共同获得诺贝尔医学奖的一半奖金。阿维菌素的衍生品伊维菌素被广泛用于治疗数以亿计患有河盲症和淋巴丝虫病（或称“象皮病”）的人群。

中国女科学家屠呦呦因发现青蒿素而荣获诺贝尔医学奖的另一半奖金。青蒿素的发现极大降低了疟疾死亡率，并已成为治疗疟疾的主要药物。屠呦呦是首位获得诺贝尔医学奖的中国人。

全球大约有34亿人面临着罹患上述三种疾病的风险，其中大多人生活在贫穷的发展中国家。

“这两项科学发现为人类提供了强有力的新方法，以抗击这些每年影响数亿人的疾病，”瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大会表示。

“这些发现对于改善人类健康、减少患者痛苦的影响是不可计量的。”（完）