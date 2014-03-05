普京获诺贝尔和平奖提名

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透奥斯陆3月4日 -俄罗斯总统普京已被提名为2014年诺贝尔和平奖候选人，但诺贝尔委员会可能也会考虑到当前的乌克兰危机。
挪威诺贝尔研究所的负责人伦德斯塔德（GeirLundestad）称，2014年和平奖候选人数量创下纪录，多达278个个人和团体，其中有47个团体。
委员会成员周二开会时，重点针对当前全球的动荡局势，补充了各自的提议。
“委员会首次会议的部分目的在于考虑近期的事件，委员会成员还试图预测政治热点的前景。”伦德斯塔德说道。
教皇方济各（Pope Francis）和揭秘美国“棱镜门”的斯诺登也获得了诺贝尔和平奖提名。
曾因提倡女性受教育权利而遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩马拉拉，以及俄罗斯一些倡导人权的异见人士，可能也在候选人之列。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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