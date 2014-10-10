马拉拉与沙提雅提分享诺贝尔和平奖（更新版）

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路透奥斯陆10月10日 - 路透奥斯陆10月10日 - 因推动女孩受教育权而在两年前遭塔利班枪击头部的巴基斯坦少女马拉拉·尤沙夫赛（Malala Yousafzai）和印度争取儿童权益人士凯拉什·沙提雅提（Kailash Satyarthi）一同赢得2014年度诺贝尔和平奖。

17岁的马拉拉成为最年轻的诺贝尔奖得主，刷新了出生于澳大利亚的英国科学家劳伦斯·布拉格（Lawrence Bragg）25岁获奖的纪录。布拉格是在1915年与他的父亲分享了诺贝尔物理学奖。

沙提雅提和马拉拉因为为受压迫儿童及年轻人进行的抗争活动、为保障所有儿童受教育权进行的努力而获得该奖。

“一位印度教信徒和一位穆斯林，一位印度人和一位巴基斯坦人能联手共同争取保障儿童受教育权和对抗极端主义，是诺贝尔奖委员会考虑到的一个非常重要的因素，”挪威诺奖委员会主席托尔比约恩·亚格兰（Thorbjorn Jagland）表示。

"据统计，目前全球有1.68亿童工，"亚格兰说。“在2000年，这一数字还要多出7800万人。这个世界向着消灭童工现象更迈进了一步。”

该奖将于12月10日在奥斯陆颁发， 二人将分享约110万美元奖金。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。