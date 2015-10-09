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时事要闻 | 2015年 10月 9日 星期五 17:18 BJT

突尼斯全国对话大会荣获诺贝尔和平奖

路透奥斯陆10月9日 - 诺贝尔委员会称，周五已将诺贝尔和平奖颁发给了突尼斯全国对话大会（National Dialogue Quartet），以表彰其在2011年茉莉花革命后对民主建设的贡献。

诺贝尔和平奖奖金为800万瑞典克朗（97.2万美元），颁奖典礼将于12月10日在奥斯陆举行。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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