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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 17:22 BJT

马拉拉与沙提雅提分享诺贝尔和平奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆10月10日 - 因推动女孩受教育权而在两年前遭塔利班枪击头部的巴基斯坦少女马拉拉·尤沙夫赛(Malala Yousafzai)和印度争取儿童权益人士沙提雅提凯拉什•沙提雅提(Kailash Satyarthi)一同赢得2014年度诺贝尔和平奖。

该奖将于12月10日在奥斯陆颁发， 两人将分享约110万美元奖金。(完)

编译：王燕焜 发稿：王琛
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