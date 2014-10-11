马拉拉：全世界的偶像 巴基斯坦的弃儿

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡10月10日(记者 Maria Golovnina) - 周五获得诺贝尔和平奖的马拉拉·尤沙夫赛(Malala Yousafzai)被全世界赞誉为女性权利的扞卫者。她为扞卫自己的信仰勇敢面对塔利班。

但在她极度保守的家乡，很多人带着怀疑的眼光看待她，认为她是个被巴基斯坦抛弃的人，有人甚至认为她是西方刻意栽培的人物，意在损害巴基斯坦在海外的形象。

现年17岁的马拉拉在2012年成为全球知名人物，当时由于她极力倡导女性受教育的权利，几乎死于塔利班的枪下。

此后，她就成为反抗活跃在巴基斯坦西北部普什图部落地区武装分子的象征。该地区的女性不允许公开发表意见且必须呆在家中。

马拉拉去年在联合国表示：“恐怖分子认为，他们可以改变我们的目标，阻止我们的抱负，但我的生活没有改变。唯一改变的是，软弱、恐惧和绝望不再，力量、能量和勇气生发。”

“我甚至都不恨开枪射击我的塔利班。即便我手里握着枪，他站在我面前，我也不会向他开枪，”她在一次演讲中称。

马拉拉还曾被授予欧盟的人权奖，也是去年诺贝尔和平奖的热门候选人之一。

马拉拉目前生活在英国，她没有办法返回家乡，因为塔利班威胁要杀掉她和她的家人。现在的塔利班首领--法兹鲁拉(Mullah Fazlullah)就是当年下令杀掉马拉拉的人。

马拉拉已进入英国伯明翰的一所学校就读，并成为全球推动女性受教育权利和其他人权问题的标杆性人物。

但在她的史瓦特河谷(Swat Valley)家乡，那里的很多人快着一种复杂的心态来看待马拉拉，有怀疑，有恐惧，还有妒忌。

去年她被提名为诺贝尔和平奖候选人时，社交媒体网站上充斥着各种攻击性信息。有人在Facebook上写道：“我们憎恨马拉拉·尤沙夫赛。她是一名中情局的特工。”

但其实当马拉拉对女性权利感兴趣时，她还只是巴基斯坦开伯尔普赫图赫瓦省Mingora镇一名年轻的女学生。

马拉拉在联合国发表讲话时称：“笔利于剑，这一至理名言不虚。极端分子害怕书本和笔。教育的力量让他们胆战心惊。他们害怕女性，女性声音的力量令他们恐惧。”（完）