日美三科学家因LED领域贡献分享诺贝尔物理学奖

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透斯德哥尔摩10月7日 - 瑞典皇家科学院周二宣布，日本科学家赤崎勇（Isamu Akasaki）、天野浩（Hiroshi Amano）及美国科学家中村修二（Shuji Nakamura）获得2014年诺贝尔物理学奖。获奖理由是“研究成果为发明蓝色激光二极管，为LED的发展做出了重要贡献。 ”
“随着LED灯的问世，我们现在有更持久和更高效的替代光源，”瑞典皇家科学院在声明中表示。三位获奖者将平分800万瑞典克朗(110万美元)奖金。
物理学奖是今年颁出的第二个诺贝尔奖项。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。