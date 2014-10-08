日美三科学家因LED领域贡献分享诺贝尔物理学奖

路透斯德哥尔摩10月7日 - 瑞典皇家科学院周二宣布，日本科学家赤崎勇（Isamu Akasaki）、天野浩（Hiroshi Amano）及美国科学家中村修二（Shuji Nakamura）获得2014年诺贝尔物理学奖。获奖理由是“研究成果为发明蓝色激光二极管，为LED的发展做出了重要贡献。 ”