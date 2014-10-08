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时事要闻 | 2014年 10月 8日 星期三 08:42 BJT

日美三科学家因LED领域贡献分享诺贝尔物理学奖

路透斯德哥尔摩10月7日 - 瑞典皇家科学院周二宣布，日本科学家赤崎勇（Isamu Akasaki）、天野浩（Hiroshi Amano）及美国科学家中村修二（Shuji Nakamura）获得2014年诺贝尔物理学奖。获奖理由是“研究成果为发明蓝色激光二极管，为LED的发展做出了重要贡献。 ”

“随着LED灯的问世，我们现在有更持久和更高效的替代光源，”瑞典皇家科学院在声明中表示。三位获奖者将平分800万瑞典克朗(110万美元)奖金。

物理学奖是今年颁出的第二个诺贝尔奖项。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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