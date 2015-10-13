普林斯顿大学教授安格斯·迪顿荣获2015年诺贝尔经济学奖

现年69岁的普林斯顿大学教授安格斯·迪顿（Angus Deaton）荣获2015年诺贝尔经济学奖，以表彰其在消费、贫困与福利方面的研究贡献。瑞典皇家科学院称，迪顿的研究对政策制定起到重大影响，比如帮助判定税收方面的特定变化对不同的社会群体有何种影响。迪顿在获奖后的首次公开言论中称，虽然极度贫困人口在过去二三十年中急剧下降，而且他预计该趋势还将持续，但他不希望显得“盲目乐观”。路透