诺贝尔奖颁奖典礼今日举行 挪威和瑞典加强安保

路透奥斯陆/斯德哥尔摩12月10日 （记者 Gwladys Fouche/Johan Ahlander） - 诺贝尔奖颁奖典礼及晚宴将于12月10日在奥斯陆和斯德哥尔摩举行。鉴于巴黎恐袭事件，颁奖宴会与音乐会都已经加强了安保措施。

突尼斯全国对话大会（National Dialogue Quartet）获得诺贝尔和平奖，表彰其在2011年茉莉花革命后对民主建设的贡献。

“鉴于欧洲的形势，已经加强了安保，”奥斯陆警方负责人富拉德芮克森（Johan Fredriksen）对路透表示。

富拉德芮克森拒绝作出详细说明，称警方没有获悉挪威面临特定威胁的信息。

去年一名示威者手持墨西哥国旗，闯入奥斯陆市政厅干扰颁奖典礼。当时正在进行诺贝尔和平奖颁奖典礼。该示威者并非宾客之一，但设法通过了安检。

诺贝尔文学奖、化学奖、物理学奖、医学奖和经济学奖的获奖者将齐聚瑞典斯德哥尔摩，由瑞典国王颁奖。

瑞典也加强了相关活动的安保。在巴黎发生恐袭后，瑞典曾将恐怖袭击威胁等级提升至最高水平。（完）