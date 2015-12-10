诺贝尔奖颁奖典礼今日举行，挪威和瑞典加强安保

《汇市解析》--技术面及价位预测
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆/斯德哥尔摩12月10日 - 诺贝尔奖颁奖典礼及晚宴将于12月10日在奥斯陆和斯德哥尔摩举行。鉴于巴黎恐袭事件，颁奖宴会与音乐会都已经加强了安保措施。
突尼斯全国对话大会（National Dialogue Quartet）获得诺贝尔和平奖，表彰其在2011年茉莉花革命后对民主建设的贡献。
“鉴于欧洲的形势，已经加强了安保，”奥斯陆警方负责人富拉德芮克森（Johan Fredriksen）对路透表示。
富拉德芮克森拒绝作出详细说明，称警方没有获悉挪威面临特定威胁的信息。
去年一名示威者手持墨西哥国旗，闯入奥斯陆市政厅干扰颁奖典礼。当时正在进行诺贝尔和平奖颁奖典礼。该示威者并非宾客之一，但设法通过了安检。
诺贝尔文学奖、化学奖、物理学奖、医学奖和经济学奖的获奖者将齐聚瑞典斯德哥尔摩，由瑞典国王颁奖。
瑞典也加强了相关活动的安保。在巴黎发生恐袭后，瑞典曾将恐怖袭击威胁等级提升至最高水平。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元
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