市场热谈：来宝集团市值蒸发18亿美元 成为中资和日资公司收购目标

路透新加坡/香港3月20日 - 据消息人士透露，新加坡上市的来宝集团(NOBG.SI)过去一个月股价暴跌30%，使该公司进入有意收购的亚洲公司的视野，这些公司希望在全球大宗商品贸易中获得更大的影响力。

一位知情的新加坡银行人士告诉路透，中资和日资公司已经就收购来宝集团与投行进行了非正式磋商，而来宝集团的创始人艾礼文(Richard Elman)则希望公司保持独立。

自名不见经传的研究公司Iceberg Research在2月中指责来宝通过会计造假浮夸资产价值数十亿美元之后，该公司的市值已经蒸发掉18亿美元。来宝对此予以否认，并称Iceberg与2013年解聘的一名员工有关。

来宝股价周五早盘大涨近6%，估值约为44亿美元，此前来宝宣布该公司股东英国保诚集团将持股增至略高于5%。

像来宝集团这样掌控原材料供应链的大公司，受到中资和日资公司的青睐，因为它们希望扩大定价权，并控制在大宗商品行业的成本。

“股价暴跌后买家纷纷撤出，”这名银行家表示，“来宝集团一直很想保持独立，但眼下公司股价挫跌，又出现会计操作不当问题，所以这一点恐怕难以做到。”

由于相关商谈尚未公开，这名银行家拒绝透露潜在买家名称。另有涉足中国国企并购事宜的银行家提到中国五矿集团公司、光汇石油控股有限公司(Brightoil Petroleum)(0933.HK)和新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL]，认为它们可能会有意收购来宝集团。

但银行家们指出，来宝集团和潜在买家之间没有展开积极磋商，目前也不清楚，潜在买家是否真的会提出收购建议。

消息人士要求匿名，因为相关磋商尚处于保密阶段。光汇石油拒绝置评，中国五矿驻北京发言人表示，他不知晓这种计划。淡马锡称其不对“猜测”置评。

来宝集团在回答路透的问题是拒绝就可能的买家置评，称其重点仍是“确保日常业务高效运营”。

来宝集团创始人艾礼文最近将其持股比例提高至将近21%。据熟悉他想法的知情人士称，尽管多种大宗商品价格挫跌，但艾礼文不大可能被迫出售公司。

目前还不清楚，来宝集团其他大股东对出售公司有何想法。路透数据显示，中国投资有限责任公司[CIC.UL]、Orbis Investment、邓普顿(Templeton)和景顺总共持有该公司逾27%股权。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 孙茉莉)

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