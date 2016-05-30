来宝集团CEO意外辞职 公司将出售美国业务

路透新加坡5月30日 - 麻烦缠身的新加坡大宗商品交易商来宝集团(NOBG.SI)周一宣布，首席执行官(CEO)Yusuf Alireza意外离职，并称该公司计划出售美国的一项业务，以支撑财务状况。来宝集团希望重新建立起投资者信心。

Alireza曾在高盛从事银行业务。在他的执掌下，来宝集团出售资产、削减业务线，并大举减记，以对抗大宗商品市场疲软及会计争议产生的影响。

“转型进程已基本完成，Alireza先生认为，这是他继续前行的时候了，”来宝在声明中称。

该公司任命William Randall和Jeff Frase两位高管担任联席CEO，并称将启动出售美国业务Noble Americas Energy Solutions的进程。“预计会产生大量现金和收益，明显改善财务状况。”

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来宝集团去年2月成为众所瞩目焦点，当时Iceberg Research指控该公司浮报资产达数十亿美元，但该指控遭来宝集团驳回。

在那之后来宝集团股价暴跌约75%，债务成本随之升高，因公司受到信用评等机构调降债信评级及投资人信心不振的严重打击。

“首要任务是让情势稳定下来，并传达出稳定及永续经营的讯息，”Religare Capital Markets分析师Nirgunan Tiruchelvam表示，“在这波动剧烈的行业中，这是从业人士的首要任务。”

来宝集团本月稍早赢得多家银行的支持，为其债务进行再融资。

2月时，来宝集团公布年度亏损，为1998年以来首见，受煤价低迷导致的12亿美元减记拖累[nL3S164446]。该公司股价去年暴跌65%，导致其失去海峡时报指数.STI成分股的地位。(完)