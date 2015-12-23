来宝集团将农业部门股权全数售予中粮集团 退出农业市场

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约12月23日 - 来宝集团(NOBG.SI)周二表示，已同意将手中剩余的农业事业49%权益出售给中国国营企业中粮集团旗下中粮国际有限公司，退出农业市场；来宝集团目前正试图削减债务、提高现金流。
这笔7.5亿美元的现金交易完成后，中粮国际将持有中粮来宝农业100%的股权；来宝农业从事的业务涉及玉米、糖、可可及肥料等品种。
这将极大地促进中粮在全球农业市场的布局，有助于同“ABCD”四强展开竞争。ABCD分别指的是Archer Daniels Midland(ADM.N)、邦吉(BG.N)、嘉吉以及路易达孚。中粮最初在2014年4月买下来宝农业51%股权。
这起出售交易将导致来宝集团录得5.46亿美元的非现金亏损。
对于来宝集团而言，该交易有助于公司重新获得投资级信用评等，并恢复投资人信心；此前该公司面临帐务造假指控。
来宝集团周二表示，出售该事业之后，将使其财务指标高过投资级信用评等所需水准。
这笔交易还需要来宝集团股东及澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准，但不需要通过反垄断审查。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)