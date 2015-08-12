独家：来宝集团考虑从战略投资者筹资--消息

路透新加坡8月11日 - 一知情消息人士告诉路透，来宝集团 (NOBG.SI)考虑向一战略投资者发行可转换债券。这是该公司在遭到会计问题冲击后，为重振投资者信心所考虑的几个举措之一。

由于事件敏感性，消息人士要求匿名。消息人士称，来宝集团股东和合作伙伴敦促公司达成协议，加强与一可靠合作伙伴的关系，这可能带来新的业务。

来宝集团一发言人拒绝就此事置评。

消息人士称，此前有投资者与来宝集团接洽，对其价值41亿美元的大宗商品合约感兴趣；而且公司不排除私有化的可能。

通过发行可转换债券而不是要求股东增加股本，不仅可以确保资金来源，而且还可以避免短期带来稀释效应，同时也给合作方带来了低成本进入公司的良机。自2月份以来该公司市值已经缩水约50%。

“(发行可转换债券)向市场发出了强烈信号--在不需要增加股本的时候，公司的确不会做任何稀释股权的事情，”上述消息人士如是说，但强调此事还不是铁板钉钉。

该股最新跌12.28%，至0.500坡元。(完)

(编译 许娜/孙国玉；审校 王洋/王颖)

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