来宝集团称获潜在投资方洽询 驳斥偿债困难传言

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡8月3日 - 亚洲最大的大宗商品贸易商来宝集团(NOBG.SI)表示，已有数方人马接触该公司，洽询可能提供融资以及投资，并驳斥有关来宝无法在本周赎回一笔7.35亿美元债券的传言。
来宝集团在2月中遭Iceberg Research指控资产灌水，幅度达以10亿美元计，之后来宝渐渐失去投资者的信心。
来宝否认这些指控，并委托普华永道(PwC，罗兵咸永道/资诚)对会计实务进行审核报告，试图平抚投资者疑虑。来宝股价上周大跌近30%，自2月中以来跌幅已达约60%。
在周一声明稿中，来宝强调拥有充足现金和流动性，可应对偿债与业务运作。公司称有资金支付8月4日到期的7.35亿美元债券，而且之后还有10亿美元以上的现金。来宝还表示，公司有150亿美元的银行授信额度。
来宝称，已有数方人马接触公司管理高层，提供可能的融资及策略及/或投资选项。
来宝称，将提前在8月10日公布第二季业绩，以及普华永道对来宝会计实务的报告。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。