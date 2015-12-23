来宝集团签署一项LNG销售合约 将重心转向能源贸易领域

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新加坡12月23日 - 陷入困境中的大宗商品贸易商--来宝集团(NOBG.SI)周三称，公司已签署在亚太区域的首单液化天然气(LNG)销售合约。
此项LNG销售合约正值来宝集团将业务中心从农产品贸易转向能源之际。该公司本周同意将手中剩余的农业事业49%权益作价7.5亿美元售给中粮集团旗下的中粮国际，以削减债务并修复因会计纠纷而受挫的投资者信心。来宝集团是亚洲最大的大宗商品贸易商。
根据合约，来宝将向亚太地区的一家终端用户供应LNG船货。不过公司声明未透露买家或销售条款详情。
该公司发表的声明称，上述LNG船货将源自来宝的全球供应组合，交付期到2020年截止。
该公司称，在不到18个月的运营时间内，来宝全球LNG业务规模已达200万吨。今年1月来宝向日本市场交付首批LNG船货。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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