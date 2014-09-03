日本暴力反战电影《野火》将角逐威尼斯电影节奖项

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透伦敦9月2日（记者 Michael Roddy） - 在今年威尼斯电影节上映的日本影片《野火》（Nobi/Fires on the Plain）非常暴力，以血腥场面传达反战思想。影片导演为冢本晋也。
该片是1959年同名影片的翻拍，周一晚间上映，参与角逐主要奖项。影片和市川昆导演的同名电影一样，描述二战时在菲律宾的日本战败部队。
冢本晋也在片中担任主演。影片反映了人类忍耐力的极限，以及人在求生时的极端行为。
“过去一年里，经历过战争的人越来越老，很多人已经去世，因此能够证明战争实际情况的人很少了。”冢本晋也周二接受路透采访时表示。
“同时，日本的政治局势越来越差，从军事和政治上说，日本正在走过去的老路。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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