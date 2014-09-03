日本暴力反战电影将角逐威尼斯电影节奖项

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月2日（记者 Michael Roddy） - 在今年威尼斯电影节上映的日本影片《Nobi》（Fires on the Plain）非常暴力，以血腥场面传达反战思想。影片导演为冢本晋也。
该片是1959年同名影片的翻拍，周一晚间上映，参与角逐主要奖项。影片和市川昆导演的同名电影一样，描述二战时在菲律宾的日本战败部队。
冢本晋也在片中担任主演。影片反映了人类忍耐力的极限，以及人在求生时的极端行为。
“过去一年里，经历过战争的人越来越老，很多人已经去世，因此能够证明战争实际情况的人很少了。”冢本晋也周二接受路透采访时表示。
“同时，日本的政治局势越来越差，从军事和政治上说，日本正在走过去的老路。”（完）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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