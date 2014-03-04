版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 16:01 BJT

企业结盟：新加坡来宝集团称，与一财团就组建农产品合资企业进行磋商

路透新加坡3月4日 - 来宝集团(NOBLE GROUP) 周二称，目前正与一财团就旗下农产品业务组建合资事业进行洽商。来宝集团称，尚未就此交易达成具约束力的协议。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐