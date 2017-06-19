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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 09:31 BJT

新加坡热股：来宝集团股价上涨近10%，有报导称债权人同意推迟还款期限

路透新加坡6月19日 - 新加坡大宗商品贸易商来宝集团股价周一上涨近10%，此前有报导称其债权人同意将一个关键的还款截止日期推迟四个月。

来宝集团最近几周因财务状况担忧备受冲击，该公司在与银行就20亿美元的信贷安排进行协商，这笔贷款以库存和营运资金担保，原本将于下个周末到期。

路透周五引述知情人士报导，上述信贷安排的期限已经延长至10月，作为交换，债权人要求来宝集团寻找一个战略投资者。(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)
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