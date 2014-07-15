企业结盟：来宝集团与EIG合组新公司，筹资20亿美元收购能源资产

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透伦敦/纽约7月14日 - 亚洲大宗商品交易商来宝集团 与美国私募股权公司EIG Global Energy Partners联手推出新的合资公司，目标为吃进全球20亿美元的能源资产。
两家公司表示，Harbour Energy Ltd将由皇家荷兰/壳牌石油集团 前高管Linda Cook领导，EIG和新公司管理团队负责监管筹资和并购，来宝负责营销和后勤。
此时正值来宝集团将业务重点转向大宗商品交易，同时很多能源大企业出售曾被看好的资产，以精简业务，返还现金给股东。
现年56岁的Cook在皇家荷兰/壳牌石油集团工作了29年，曾参与角逐执行长一职，后来在2009年败给财务长Peter Voser。
她领导建立了壳牌石油天然气业务，成为公司台柱事业，因此广受赞誉。
据一名熟悉内情的人士称，Harbour Energy最初将从来宝获得1.5亿美元，从EIG获得5,000万美元资金。
公司计划最终从大型投资者筹集20亿美元资金，购买能源相关项目。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。