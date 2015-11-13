新加坡个股：来宝集团拟融资5亿美元，金属及农业部门亏损致获利骤降

路透新加坡11月12日 - 亚洲最大的大宗商品贸易商--新加坡上市公司来宝集团 表示，计划融资5亿美元。该公司周四公布的第三季获利大幅下滑，因受到金属和农业部门亏损的拖累。

在经历一场影响严重的会计争端之后，来宝正努力重建投资者信心。该公司表示，将采取措施保住其投资级别评级。对于日常运营严重依赖银行贷款的公司而言，这一评级至关重要。

“我打算给予资产负债表5亿美元的额外支持，”来宝首席执行官(CEO)Yusuf Alireza在公布业绩后对投资者表示。不过他拒绝给出融资时间表。

该公司还意外宣布，首席财务官(CFO)因家庭原因离职。

Alireza表示，该公司第三季经营产生3.18亿美元的净现金流超出目标。Alireza曾就职于高盛，于2012年加入来宝，并以轻资产的业务模式改造了来宝。

来宝第三季净利降至2,470万美元，上年同期为1.539亿美元，因营收下滑近20%至187亿美元。(完)