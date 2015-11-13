新加坡个股：来宝集团拟融资5亿美元，金属及农业部门亏损致获利骤降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月12日 - 亚洲最大的大宗商品贸易商--新加坡上市公司来宝集团 表示，计划融资5亿美元。该公司周四公布的第三季获利大幅下滑，因受到金属和农业部门亏损的拖累。
在经历一场影响严重的会计争端之后，来宝正努力重建投资者信心。该公司表示，将采取措施保住其投资级别评级。对于日常运营严重依赖银行贷款的公司而言，这一评级至关重要。
“我打算给予资产负债表5亿美元的额外支持，”来宝首席执行官(CEO)Yusuf Alireza在公布业绩后对投资者表示。不过他拒绝给出融资时间表。
该公司还意外宣布，首席财务官(CFO)因家庭原因离职。
Alireza表示，该公司第三季经营产生3.18亿美元的净现金流超出目标。Alireza曾就职于高盛，于2012年加入来宝，并以轻资产的业务模式改造了来宝。
来宝第三季净利降至2,470万美元，上年同期为1.539亿美元，因营收下滑近20%至187亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”