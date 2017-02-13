独家：消息中化集团与来宝集团就收购后者部分股权进行磋商

2015年3月拍摄的来宝集团香港总部的企业标识。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡/香港2月13日 - 三位知情人士称，中国中化集团与大宗商品交易商来宝集团(Noble Group)(NOBG.SI)正就收购后者的部分股权进行初步谈判，此举将帮助中化集团涉足来宝集团的全球供应链。

通过获得像来宝集团这样活跃的跨国交易商的部分股权，将帮助中化集团实现成为全球活跃能源交易商的雄心，并帮到中国天然气行业的发展。

进行谈判之时，正值来宝集团调整业务，削减债务，提高流动性以应对大宗商品价格长期跌势之际。

总部位于香港的来宝集团11月表示，受出售资产、完成供股并重组业务的带动，它已实现了融资20亿美元的目标。

消息人士称，谈判尚未结束，最终并不一定会达成交易。

他们并称，来宝集团的高管已于近月访问中国，与中化集团的高管进行了谈判，双方还在来宝集团位于康涅狄格州斯坦福德的美国地区总部进行了会晤。

消息人士拒绝具名，因为他们没有授权对媒体透露消息。

中化未立即回复置评请求，来宝的发言人不予置评。

来宝已经获得中国国家主权财富基金--中投公司(CIC)的参股，中投去年参与了该公司的供股。供股之前来宝的会计账目受到Iceberg Research的质疑，导致投资人信心暴跌。

中投持有来宝9.6%股份，来宝董事长Richard Elman持有大约18%股份。

中化计划持有的股份尚未最终确定，消息人士称由于中国要控制资本外流，交易将受到审查。

来宝对于中化的吸引力可能在于能借助其全球供应链。

一名中化的消息人士称，该公司仍在对来宝进行尽职调查，这通常需要六个月至一年时间。他说中化在考虑来宝在北美的能源交易业务，这可以与中化现有的资产互相补充。

来宝主要进行航运、仓储物流，而没有自己的大型生产企业或炼厂，该公司在美国也是一家大型汽油混合企业。

来宝也把亚洲新兴起的液化天然气(LNG)市场作为核心增长区域，而中化很可能在中国发展天然气的计划中扮演重要角色，因为中国要降低污染较大的煤炭在能源中所占比例。

如果借助来宝的液化天然气交易网络，可能有助于实施中国的计划。(完)