企业并购：中化集团不再推进对来宝集团的投资--消息人士

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港/新加坡5月22日 - 三名知情消息人士对路透称，出于对处于亏损的来宝集团财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。
消息人士对路透称，今年稍早中化集团与来宝洽谈入股事宜时，中化认为该交易可帮助其成为全球活跃的能源交易商。
但中化集团后来变得谨慎，因来宝本月公布的季度亏损令人吃惊，并警告称未来两年恐无法盈利，这导致其股价大跌，且信用评级展望遭下调。
过去两年大宗商品市场急剧下跌、管理层整顿以及会计处理不当的指控令来宝备受打击。对于会计处理方面的指控，来宝已坚决否认。
中化集团对于是否有意收购来宝股份尚未发表过评论，这次也没有立即回复置评请求。
来宝一外部发言人未予评论，让路透参考该公司2月14日的声明。来宝当时称正就可能对该公司进行的战略投资进行商谈，但没有进入约束性协议阶段。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为