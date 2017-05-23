消息人士称中化集团不再推进对来宝集团的投资

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港/新加坡5月22日 - 三名知情消息人士对路透称，出于对处于亏损的来宝集团(NOBG.SI)财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。
消息人士对路透称，今年稍早中化集团与来宝洽谈入股事宜时，中化认为该交易可帮助其成为全球活跃的能源交易商。
但中化集团后来变得谨慎，因来宝本月公布的季度亏损令人吃惊，并警告称未来两年恐无法盈利，这导致其股价大跌，且信用评级展望遭下调。
过去两年大宗商品市场急剧下跌、管理层整顿以及会计处理不当的指控令来宝备受打击。对于会计处理方面的指控，来宝已坚决否认。
中化集团对于是否有意收购来宝股份尚未发表过评论，这次也没有立即回复置评请求。
来宝一外部发言人未予评论，让路透参考该公司2月14日的声明。来宝当时称正就可能对该公司进行的战略投资进行商谈，但没有进入约束性协议阶段。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。