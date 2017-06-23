新加坡热股：来宝集团股价跳升，此前阿布扎比一基金披露买入5%股份

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 新加坡面临困境的大宗商品贸易商来宝集团周五大涨，此前阿布扎比金融集团(Abu Dhabi Financial Group)旗下股票基金披露，已经买入来宝集团5%股份。
该投资公布之前，本周有新闻报导称，来宝集团一个关键偿债截止日期获准推迟，而且在与潜在投资者举行“建设性”洽谈，不过该集团还推迟了一档备受关注的债券的票息支付。
上述股票基金--Goldilocks Investment Co在监管文件中披露，在周一和周二购买了3,100万坡元(2,230万美元)来宝集团股份。
来宝集团周五跳涨16.5%至0.53坡元，本周累计升幅达到63%。尽管如此，其股价今年迄今仍跌约70%。
IG Asia市场策略师Jingyi Pan表示，尽管Goldilocks购买股份在短期内提供了一些对来宝集团的信心，但影响将有限。
“我认为短期内投资者可能因偿债期限推迟而投资，但长期内，将取决于来宝集团的重组和获利情况，”她说。
Goldilocks去年10月成立，规模2亿美元，目标是购买企业的少数股权并帮助它们重组和发展。
尚未联系到阿布扎比金融集团发表评论，该集团管理的资产超过50亿美元。
来宝集团不予置评。(完) (编译 杜明霞；审校 王颖)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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