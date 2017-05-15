新加坡热股：来宝集团股价大跌12%，延续上周跌势

路透新加坡5月15日 - 来宝集团股价周一盘初大跌12%，延续上周的跌势，因市场愈发担忧该公司前景。

在过去两个交易日该公司债券大跌，股价重挫53%，此前公司发布获利预警，令其股价跌至15年最低点。

来宝集团在过去两年遭遇诸多挫折，Iceberg Research对其账目提出质疑，大宗商品价格下滑打压其股价，导致评级下调，促使公司出售资产进行筹资，此后一直难以恢复投资者信心。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)