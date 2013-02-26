诺基亚推出售价15欧元手机

诺基亚推出了售价为15欧元的手机“诺基亚105”(Nokia 105)，以加强其在基本型手机市场的地位。此外，诺基亚还推出了售价为65欧元、可接入互联网的手机以及Lumia智能手机的低价版，希望新手机助其在新兴市场推动销量增长，恢复在低端手机市场的坚实地位。路透