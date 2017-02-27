诺基亚打情怀牌 重推经典3310手机低价抢市

路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚(NOKIA.HE)刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。

新款手机屏幕更大，订价仅49欧元(52美元。对于智能手机用户而言，长达22小时的通话时间及一个月的待机时间都增加了这款手机作为备用手机的吸引力。

分析师多盛赞重新推出3310是一复古妙招，不过这可能盖过了这家芬兰品牌重新进入全球智能手机市场的风头。诺基亚同时推出四款平价智能手机，价格在139至299欧元不等。

“市场对这品牌仍有满满的爱。数以亿计的人对它还有感情，”诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在巴赛隆拿举行的移动世界大会(MWC)一场记者会上表示；MWC是全球电信产业年度最大商会。

诺基亚曾在手机市场上呼风唤雨，但在2014年将经营困顿的手机业务以70亿美元卖给了美国微软(MSFT.O)，保留通讯网路设备业务，以及规模庞大的专利库。

但在去年，诺基亚品牌有了东山再起的机会，公司将设备品牌授权给HMD Global，这家公司由诺基亚的前高管领导，且有电子代工业巨擘鸿海(2317.TW)支持。

行业分析师表示，诺基亚3310复刻版有潜力成为2017年热销商品之一，不但可以吸引发达市场上对于智能手机过剩反感的年长诺基亚粉丝，在新兴市场也可望吸引年纪较轻的客群。(完)