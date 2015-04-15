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国际财经 | 2015年 4月 15日 星期三 18:07 BJT

诺基亚表示阿尔卡特-朗讯收购交易的裁员人数仍难断言

路透巴黎4月15日 - 诺基亚NOK1V.HE首席执行官苏立(Rajeev Suri)周三在记者会上表示，要裁员多少人才能达成收购阿尔卡特-朗讯的节约成本目标，现在仍言之过早。

“雇员人数可能会受到一些影响，但我们还不知道数字，”他表示，并称除了人数之外，采购与其他成本可能会下降，以达成综效目标。

“芬兰仍将是我们重要的研发中心，法国将会加入，”他称。

他并称，相信这项收购案将在欧盟、中国及美国获得反垄断批准。

阿尔卡特执行长Michel Combes称，这项收购案需要在九个国家获得批准。(完)

(编译/审校 陈宗琦/蔡美珍/王兴亚)

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