诺基亚表示阿尔卡特-朗讯收购交易的裁员人数仍难断言

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎4月15日 - 诺基亚NOK1V.HE首席执行官苏立(Rajeev Suri)周三在记者会上表示，要裁员多少人才能达成收购阿尔卡特-朗讯的节约成本目标，现在仍言之过早。
“雇员人数可能会受到一些影响，但我们还不知道数字，”他表示，并称除了人数之外，采购与其他成本可能会下降，以达成综效目标。
“芬兰仍将是我们重要的研发中心，法国将会加入，”他称。
他并称，相信这项收购案将在欧盟、中国及美国获得反垄断批准。
阿尔卡特执行长Michel Combes称，这项收购案需要在九个国家获得批准。(完)
(编译/审校 陈宗琦/蔡美珍/王兴亚)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)