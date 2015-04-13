诺基亚接近达成协议 收购阿尔卡特-朗讯的移动网络业务-回声报

路透巴黎4月13日 - 法国回声报周一报道，芬兰网络设备生产商诺基亚NOK1V.HE接近达成协议，收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA的移动网络业务，以充实其核心业务，尤其是在美国和中国市场。

回声报援引一位知情人士报道称，交易“很快”会宣布。报导指出，1月份以来两家公司管理层的会面次数增加。

阿尔卡特和诺基亚均拒绝置评。

诺基亚美国上市ADR(NOK.N)周一放量上扬近3%。

彭博周一也报道称，多家公司都评估过全面收购阿尔卡特的选项，但诺基亚收购该公司移动网络业务的可能性更大。

回声报报道称，去年阿尔卡特移动网络业务的营收为47亿欧元，占集团总营收的约三分之一。

报道还指出，任何收购阿尔卡特的交易将受到法国政界的密切关注，因其被视为具有战略重要性的法国公司。

法国经济部未立即对报导置评。

一位知情人士上周五称，诺基亚正考虑出售旗下HERE地图业务。自退出手机业务后，分析师认为地图业务与其主业网络设备业务没有多大的协同效应。这位消息人士称，诺基亚已聘请了财务顾问帮助研究出售此项业务的选项。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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