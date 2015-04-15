诺基亚洽购阿尔卡特-朗讯 获法国政府支持

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
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路透赫尔辛基/巴黎4月14日 - 芬兰电信设备生产商--诺基亚NOK1V.HE正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA。这次业内弱弱联合的交易得到法国政府的支持，但削减成本或面临挑战。
在联合声明中，诺基亚和阿尔卡特-朗讯表示，“正在深入协商”可能以诺基亚向阿尔卡特-朗讯公开换股的方式进行的“完全合并”。两公司警告称，协商也可能破裂。过去几年来，外界一直认为他们可能合并。
阿尔卡特股价涨约16%，根据周一收盘价该公司市值约为110亿欧元。诺基亚股价早盘一度跌7%，随后缩减跌幅收盘下滑3.6%，该公司市值约为290亿欧元。法国世界报报导称，进一步进展最早或将在周三公布。
这两家公司在产品和地理方面十分相配，合并将帮助他们削减成本。他们正试图与移动市场领军企业--瑞典爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)及中国低成本企业华为展开竞争。
但是业内并购的结果好坏不一，部分因研发密集的产业削减成本难度很高，企业不能轻易放弃全球电信运营商依赖的产品。
大概十年前的一轮并购潮催生了阿尔卡特-朗讯，并使诺基亚的网络业务与西门子联姻；但这两家公司的市值及市场份额都有所损失，因为在他们忙着整合业务时，竞争对手的攻势并未停止。
法国政府公开表示支持该计划。经济部长马克龙称之为夺回市场的机会，并表示诺基亚向他作出的“明确承诺”让他放心。该国政府对大型并购交易进行过干预，对裁员问题和法国能否保持立足战略行业很敏感。
马克龙称结盟洽谈“对阿尔卡特-朗讯是积极的，这是着眼未来的做法，因为我们通过这次结盟将让阿尔卡特-朗讯取得新的胜利。”这与前任经济部长的风格完全不同。
他与诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)、阿尔卡特-朗讯老板Michel Combes、以及法国总统奥朗德周二会面后发表了上述讲话。
阿尔卡特-朗讯全球共有近5.2万名员工，其中约6,000人在法国。诺基亚雇员接近6.2万人。
马克龙称，不会在法国裁员，合并后的企业计划把研发中心留在法国。
**诺基亚投资者“恐惧”**
虽然法国对此事比较放心，但一些诺基亚股东却很担心。
“我对这个事情感觉有些恐惧。我们让这些上市公司去和法国总统谈，”Danske Capital的Juha Varis表示。
“这个行业没有太大的成长潜力，所以毫无疑问，合并后的公司必须削减成本...应该允许这些公司想怎么做就怎么做，任何国家都不要加以限制。”
据Bernstein Research，在无线通讯市场，两家公司合并后将占有35%的市场份额，爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)份额是40%，华为是20%。
Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu怀疑这桩交易的意义。
“他们可能说可以削减一些成本，但只是把一家较弱企业与另一家较弱企业合在一起，并不一定就能成为较强的企业。”
合并后企业的营收将在260亿欧元左右，去年爱立信是244亿欧元，华为是374.4亿欧元。华为也销售手机，所以不是完全可比。
分析师认为，不太可能有人出来争购阿尔卡特-朗讯，因为爱立信会遇到反垄断问题，而华为则可能在法国与美国遇到强大的政治阻力。(完)
(编译 王丽鑫/张涛；审校 王颖/王兴亚)
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