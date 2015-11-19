专访：诺基亚执行长称收购阿尔卡特-朗讯 将大大增强5G研发能力

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福11月18日 - 诺基亚(NOKIA.HE)执行长Rajeev Suri周三表示，公司计划收购对手网路设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA，这将大大增强公司投资于5G移动设备等新技术的能力，同时又能削减成本。
Suri还在专访中对路透表示，诺基亚正在快速推进完成该收购案，初步估价为156亿欧元(166.2亿美元)。
Suri称，该交易将与在明年启动的最新产业投资周期步调一致。这波投资周期将开发新一代的料将在2020年左右开始成为主流的5G网路。
阿尔卡特-朗讯在研发方面的支出约为47亿欧元；诺基亚的投入则还不到该金额的一半。Suri称，“比起单打独斗，我们将会有更大的规模来投资5G。”
市场上需要5G设备来满足连结汽车和产业的预测数据需求；同时可以让城市更加安全并启动新的穿戴式通讯设备。目前的4G网路大都用来处理电话和电脑流量。(完)
(编译 戴素萍 审校 高琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。