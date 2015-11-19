专访：诺基亚执行长称收购阿尔卡特-朗讯 将大大增强5G研发能力

路透法兰克福11月18日 - 诺基亚(NOKIA.HE)执行长Rajeev Suri周三表示，公司计划收购对手网路设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA，这将大大增强公司投资于5G移动设备等新技术的能力，同时又能削减成本。

Suri还在专访中对路透表示，诺基亚正在快速推进完成该收购案，初步估价为156亿欧元(166.2亿美元)。

Suri称，该交易将与在明年启动的最新产业投资周期步调一致。这波投资周期将开发新一代的料将在2020年左右开始成为主流的5G网路。

阿尔卡特-朗讯在研发方面的支出约为47亿欧元；诺基亚的投入则还不到该金额的一半。Suri称，“比起单打独斗，我们将会有更大的规模来投资5G。”

市场上需要5G设备来满足连结汽车和产业的预测数据需求；同时可以让城市更加安全并启动新的穿戴式通讯设备。目前的4G网路大都用来处理电话和电脑流量。(完)