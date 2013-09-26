独家：诺基亚考虑在与微软交易后与阿尔卡特朗讯结盟--消息

2012年12月7日在赫尔辛基拍到的诺基亚公司标志。 REUTERS/Sari Gustafsson/Lehtikuva

路透纽约/赫尔辛基9月25日 - 数名熟悉情况的消息人士称，诺基亚NOK1V.HE内部正在讨论是否与法国电信设备制造商阿尔卡特朗讯ALUA.PA就结盟进行接触。这是诺基亚拟将手机业务卖给微软(MSFT.O)后重新考虑企业如何发展的选择之一。

消息人士表示，尚未与阿尔卡特朗讯进行任何正式磋商。一位消息人士称，2012年末诺基亚内部时断时续地讨论过收购阿尔卡特朗讯的无线通讯业务，两家公司仍有可能重回谈判桌。

对诺基亚与阿尔卡特朗讯合并的揣测几年前就已经出现，当时双方都要应对市场领头羊爱立信(ERICb.ST)以及亚洲低成本网络设备供应商华为和中兴通讯(000063.SZ)的激烈竞争。

微软9月3日表示，将以54.4亿欧元(73亿美元)买下诺基亚的手机业务并许可使用其专利。诺基亚曾表示，交易完成前，其将评估剩余业务的经营策略。这些业务包括HERE地图软件部门和一系列专利。

消息人士称，诺基亚在临时执行长Risto Siilasmaa的领导下，已经开始内部讨论未来策略，并称可能需要数月才能做出决定。

所有消息人士均要求不透露身份，因为他们未获授权与媒体沟通。

诺基亚的网络设备部门Nokia Solutions and Networks及阿尔卡特-朗讯均拒绝置评。

其中一位消息人士透露，诺基亚“正在考虑并努力做好打算。”他们表示，诺基亚有可能选择买下整个阿尔卡特-朗讯，或者只是无线业务等...这都是以后的事。

**最可能收购无线通讯部门**

熟悉内情的人士称，围绕公司合并的任何正式对话，都可能要等到诺基亚收到与微软进行交易的收益之后才会展开。这笔资金预计将增强诺基亚的财务实力，并帮助该公司债信评级从垃圾级提升至投资级别。、

完成与微软的交易后，Nokia Solutions and Networks(NSN)将是诺基亚的主要业务，为公司贡献约90%的营收。

一位消息人士指出，最有希望达成的交易是诺基亚买下阿尔卡特的无线通信部门，该业务在利润较高的美国市场实力雄厚，而NSN在当地的业务一直偏弱。他说，若能达成协议，阿尔卡特朗讯将能把精力集中在成长迅速的IP路由和光纤业务。

分析师认为阿尔卡特的无线通讯业务价值介于11亿至15亿欧元(14.9亿至20.3亿美元)。

根据分析师数据，如果NSN结合阿尔卡特朗讯的无线通讯业务，在全球无线基建市场的市占率将从18%升至逾30%，排名超过华为，并逼近爱立信。

当诺基亚考虑向阿尔卡特朗讯提出任何要约时，都可能会非常谨慎。

消息人士称，由于阿尔卡特朗讯股价今年累计上涨约130%，其执行长目前并不急于达成任何交易。

一位熟悉诺基亚想法的消息人士称，还有其他可能阻挠交易的因素，比如法国政府有可能进行干预来保护阿尔卡特，或限制裁员。法国政府持有阿尔卡特朗讯3.6%的股权。

一消息人士称，诺基亚可能并不是唯一对收购阿尔卡特部分资产感兴趣的公司。包括Juniper Networks (JNPR.N)和爱立信在内的其他网络设备生产企业最近也在关注阿尔卡特朗讯或其部分资产。

爱立信和Juniper均拒绝置评。(完)

(编译/审校 张荻/李爽/徐文焰/于春红/白云/戴素萍; )

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