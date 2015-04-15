诺基亚以全股票方式收购法国阿尔卡特-朗讯

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎4月15日 - 芬兰网络设备制造商诺基亚NOK1V.HE周三表示，以全股票的方式收购法国阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA，对后者的估值为156亿欧元(165.8亿美元)。
阿尔卡特股东每股将换得合并后新公司0.55股份，如果换股全额成交，阿尔卡特将持有新公司33.5%股份，诺基亚持有66.5%。
两家公司称，交易将在2016年上半年完成。
这两家公司在产品和地理位置方面十分相配，合并将帮助他们削减成本。他们正试图与移动市场领军企业--瑞典爱立信(易利信,Ericsson) (ERICb.ST)及中国低成本企业华为展开竞争。据Bernstein Research，在无线通讯市场，两家公司合并后将占有35%的市场份额，爱立信份额是40%，华为是20%。
继诺基亚宣布有意收购阿尔卡特-朗讯后，公司股价周二一度下挫7%，阿尔卡特股价涨16%。
两家合并后雇员将达到11.4万人左右，合并后营收将大概为260亿欧元。
在苦于同苹果和三星手机的艰苦竞争后，诺基亚去年出售了曾一度占据主导的手机业务，诺基亚目前还剩下网络业务，地图业务和专利技术部门。(完)
(编译/审校 李春喜/孙茉莉/张明钧)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)