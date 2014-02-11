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科技电子 | 2014年 2月 11日 星期二 10:16 BJT

诺基亚将推出低价安卓智能机--WSJ

路透西雅图2月10日 - 根据《华尔街日报》(Wall StreetJournal)周一的报道，诺基亚NOK1V.HE将推出一款搭载安卓操作系统的低价智能手机。

报道援引熟悉情况的消息人士的说法称，诺基亚手机部门本月晚些时候将在西班牙巴塞罗那举行的移动世界大会上展示这款新型手机。微软对诺基亚手机部门的收购正处于最后阶段。

诺基亚和微软均拒绝置评。

诺基亚新推出的安卓手机将瞄准新兴市场，其中不含谷歌部分高端、定制的安卓功能。

微软及其主要的手机合作伙伴诺基亚之前在以三星和苹果占据龙头地位的智能手机市场未能有令人惊艳的表现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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