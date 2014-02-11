诺基亚将推出低价安卓智能机--WSJ

报道援引熟悉情况的消息人士的说法称，诺基亚手机部门本月晚些时候将在西班牙巴塞罗那举行的移动世界大会上展示这款新型手机。微软对诺基亚手机部门的收购正处于最后阶段。

微软及其主要的手机合作伙伴诺基亚之前在以三星和苹果占据龙头地位的智能手机市场未能有令人惊艳的表现。（完）