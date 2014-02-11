诺基亚将推出低价安卓智能机--WSJ

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图2月10日 - 根据《华尔街日报》(Wall Street Journal)周一的报导，诺基亚 将推出一款搭载安卓操作系统的低价智能手机。
报导援引熟悉情况的消息人士的说法称，诺基亚手机部门本月晚些时候将在西班牙巴塞罗那举行的移动世界大会上展示这款新型手机。微软对诺基亚手机部门的收购正处于最后阶段。
诺基亚和微软均拒绝置评。
诺基亚新推出的安卓手机将瞄准新兴市场，其中不含谷歌部分高端、定制的安卓功能。
微软及其主要的手机合作伙伴诺基亚之前在以三星和苹果占据龙头地位的智能手机市场未能有令人惊艳的表现。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北