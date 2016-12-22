诺基亚诉苹果侵权 智能手机专利战似要卷土重来

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透贝尔格莱德/赫尔辛基12月21日 - 诺基亚(Nokia)(NOKIA.HE)周三表示，已针对苹果公司(Apple)(AAPL.O)提起多项诉讼，称后者侵犯其32项技术专利，以此回击前一天苹果对该公司采取的法律行动。
诺基亚在德国的杜塞尔多夫、曼海姆和慕尼黑，以及美国徳克萨斯东区地方法院提起的多项诉讼，涉及显示器、用户界面、软件、天线、芯片组以及视频编码方面的专利。
“自从2011年同意一项涵盖诺基亚部分专利的许可协议之后，苹果拒绝接受诺基亚提出的经许可使用其它诺基亚专利发明的要求，这些专利被苹果的许多产品使用，”诺基亚在声明中称。
苹果周二对Acacia Research(ACTG.O)和Conversant Intellectual Property Management[GEGGIM.UL]采取法律行动，指责两家公司勾结诺基亚，不公平地向苹果索要过高费用。
苹果、Acacia和Conversant均未回应置评要求；亦未能立即联系到诺基亚对苹果诉讼置评。
诺基亚和苹果采取的法律行动，似乎标志着五年前开打的“智能手机专利战”又死灰复燃。当时苹果在全球对三星电子(005930.KS)提起一系列专利诉讼，双方各有输赢。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”