诺基亚诉苹果侵权 智能手机专利战似要卷土重来

路透贝尔格莱德/赫尔辛基12月21日 - 诺基亚(Nokia)(NOKIA.HE)周三表示，已针对苹果公司(Apple)(AAPL.O)提起多项诉讼，称后者侵犯其32项技术专利，以此回击前一天苹果对该公司采取的法律行动。

诺基亚在德国的杜塞尔多夫、曼海姆和慕尼黑，以及美国徳克萨斯东区地方法院提起的多项诉讼，涉及显示器、用户界面、软件、天线、芯片组以及视频编码方面的专利。

“自从2011年同意一项涵盖诺基亚部分专利的许可协议之后，苹果拒绝接受诺基亚提出的经许可使用其它诺基亚专利发明的要求，这些专利被苹果的许多产品使用，”诺基亚在声明中称。

苹果周二对Acacia Research(ACTG.O)和Conversant Intellectual Property Management[GEGGIM.UL]采取法律行动，指责两家公司勾结诺基亚，不公平地向苹果索要过高费用。

苹果、Acacia和Conversant均未回应置评要求；亦未能立即联系到诺基亚对苹果诉讼置评。

诺基亚和苹果采取的法律行动，似乎标志着五年前开打的“智能手机专利战”又死灰复燃。当时苹果在全球对三星电子(005930.KS)提起一系列专利诉讼，双方各有输赢。(完)