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国际财经 | 2017年 5月 23日 星期二 15:19 BJT

诺基亚与苹果专利纠纷达成和解

路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚(NOKIA.HE)周二表示，与苹果(AAPL.O)的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。

诺基亚表示，将获得苹果支付一笔预付现金款及额外收入，但并未具体说明专利协议细节。

诺基亚称，基于这一协议的营收，以及一次性追加收入，将从本季开始入帐。

诺基亚称，基于商业协议，将向苹果提供网络基建产品及服务，同时苹果将恢复在其零售及在线商店销售诺基亚的数码健康产品。

受此消息带动，诺基亚周二在赫尔辛基股市早盘交易中涨6.34%。(完)

(编译 蔡美珍/于春红; 审校 刘秀红/张明钧)

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