诺基亚与苹果专利纠纷达成和解

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚(NOKIA.HE)周二表示，与苹果(AAPL.O)的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。
诺基亚表示，将获得苹果支付一笔预付现金款及额外收入，但并未具体说明专利协议细节。
诺基亚称，基于这一协议的营收，以及一次性追加收入，将从本季开始入帐。
诺基亚称，基于商业协议，将向苹果提供网络基建产品及服务，同时苹果将恢复在其零售及在线商店销售诺基亚的数码健康产品。
受此消息带动，诺基亚周二在赫尔辛基股市早盘交易中涨6.34%。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 刘秀红/张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。