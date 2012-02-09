诺基亚将裁员4,000人 生产线转移至亚洲

路透赫尔辛基2月8日电（记者 Tarmo Virki）---诺基亚NOK1V.HE计划在芬兰、匈牙利和墨西哥工厂裁员4,000人，同时将智能手机生产线转移至亚洲，削减成本。

本次裁员人数占诺基亚手机业务部门员工总数的8%。自诺基亚首席执行官埃洛普（Stephen Elop）2010年9月上任以来，算上本次裁员，诺基亚总裁员人数已超过3万人。

诺基亚在声明中称，本次裁员计划将在今年分阶段执行。诺基亚去年9月宣布关闭罗马尼亚工厂以来，一直在评估其智能手机生产业务。

技术行业研究公司Canalys首席执行官布雷泽（Steve Brazier）称：“这是不可避免的，出人意料的是，（诺基亚）这麽久才做出决定。埃洛普可能是一个极化的人，但在推动这些变化上，他起了很有效的作用，他应因此而被赞誉。”

诺基亚上月底公布的财报显示，季度获利较上年同期锐减73%，这也使大规模裁员变得更为紧迫。该公司第四季智能手机销量较上年同期下滑31%。

诺基亚称，将在匈牙利工厂裁员2,300人，芬兰工厂裁员约1,000人，墨西哥工厂裁员700人。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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