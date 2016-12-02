（重发）诺基亚智能手机即将重回战场 力搏苹果及三星

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（重发以修饰标题）
路透法兰克福/赫尔辛基12月1日 - 诺基亚智能手机即将重返市场，此前诺基亚的前高管从微软取得了手机品牌的授权，并和谷歌及手机制造商富士康签署了合作协议。
诺基亚2014年将手机业务卖给微软，退出智能手机行业，专注发展移动通讯网络设备。微软虽然继续以自有品牌销售Lumia系列智能手机，但今年这部分业务也基本上被放弃。
由诺基亚老将Arto Nummela领军的HMD Global打算在明年初推出搭载谷歌(GOOGL.O)Android作业系统的的首款智能手机。成功与否将取决于该业务是否能够抢下苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)及众多其他业者的市场大饼，在激烈的争夺中杀出生路。
“消费者现在可能拿着各式各样的手机，但他们是否真心喜欢这些手机，并忠于这些品牌？”Nummela在接受访问时表示。
Nummela先前曾负责诺基亚的销售及产品研发，现在也是雄心勃勃。
他向路透表示，“我们打算跻身智能手机行业的主要竞争者之列。”
HMD周四接手诺基亚卖给微软的功能手机业务。HMD与诺基亚签订授权协议，在未来10年可以在手机及平板业务上独家使用诺基亚品牌。HMD将向诺基亚支付品牌及专利费用，但诺基亚并未对HMD进行直接投资。
HMD正与谷歌合作打造自家的智能手机作业系统，而所有诺基亚品牌设备都将由全球最大代工业者台湾鸿海(2317.TW)生产。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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