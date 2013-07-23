诺基亚推出屏幕更大的Lumia 625

路透赫尔辛基7月23日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE周二推出了屏幕更大的低价Lumia智能手机，旨在缩小与市场领军者三星电子(005930.KS)的差距。

最新推出的Lumia 625拥有4.7英寸的屏幕，不计补贴的税前零售价为220欧元。去年年底推出的Lumia 620的屏幕为3.8英寸。

诺基亚最近加快了产品发布节奏。本月早些时候，诺基亚推出了相对高端的Lumia 1020机型，配置了4,100万像素的摄像头。

普通手机依然占诺基亚出货量的绝大部分，但智能手机被视为是诺基亚长远生存之道的关键，因其利润率更高，且用户对手机联网的要求日益增强。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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