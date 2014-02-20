诺基亚考虑收购美国Juniper 与旗下NSN合并--报导

路透法兰克福2月20日 - 德国网络杂志Manager MagazinOnline引述匿名消息人士报导，芬兰诺基亚NOK1V.HE考虑收购美国网络设备制造商JuniperNetworks(JNPR.N)，与旗下诺基亚西门子通信(NSN)合并。

该网络杂志周四称，NSN执行官苏立(RajeevSuri)去年底前往美国，与Juniper管理层商讨更密切进行合作以及可能的合并事项，这将加强NSN薄弱的美国业务。

Juniper股票市值137亿美元，使其成为诺基亚的主要收购目标，但ManagerMagazin称，诺基亚可能动用Juniper的31亿美元现金帮助为这笔收购交易融资。

一名了解NSN策略的消息人士透露，交易不会立刻展开。而分析师曾表示，NSN和其他小型网络设备制造商未来可能寻求并购交易，因为规模较大同行能够负担得起更多研发支出。

诺基亚和NSN均拒绝置评。诺基亚以73亿美元把手机业务卖给微软(MSFT.O)的交易正在进行中，NSN则正在准备与Juniper开展合作。

尚未立刻联系上Juniper的德国代表置评。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)

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