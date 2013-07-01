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国际财经 | 2013年 7月 1日 星期一 13:40 BJT

诺基亚将以17亿欧元收购西门子在诺西的股权

路透赫尔辛基7月1日 - 芬兰行动电话巨擘诺基亚Nokia NOK1V.HE周一表示，该公司已同意以17亿欧元(22亿美元)价格收购西门子(Siemens)(SIEGn.DE)在双方合资企业诺基亚西门子通信(NSN)中的股权。

诺基亚虽一直苦于在智能手机领域与苹果和三星竞争，但网络设备制造商NSN已经在最近几个季度取得盈利。

诺基亚表示，如果得到监管机构的批准，将在今年第三季完成该笔交易。(完)

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