诺基亚将以17亿欧元收购西门子在诺西的股权

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透赫尔辛基7月1日 - 芬兰行动电话巨擘诺基亚Nokia NOK1V.HE周一表示，该公司已同意以17亿欧元(22亿美元)价格收购西门子(Siemens)(SIEGn.DE)在双方合资企业诺基亚西门子通信(NSN)中的股权。
诺基亚虽一直苦于在智能手机领域与苹果和三星竞争，但网络设备制造商NSN已经在最近几个季度取得盈利。
诺基亚表示，如果得到监管机构的批准，将在今年第三季完成该笔交易。(完)
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路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。